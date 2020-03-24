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Dünya, Koronavirüs

Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 27'ye yükseldi.

Halime Afra Aksoy   | 24.03.2020
Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi

Baghdad

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 27'ye yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2'si Kerbela, 1'i Musul, 1'i Süleymaniye'de olmak üzere 4 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 50 kişide daha virüs tespit edildiği ve ülke genelindeki vaka sayısının 316'ya yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, 75 kişinin de salgın hastalıktan kurtulduğunu kaydetti.

Irak'ta koronavirüsle mücadele kapsamında, sokağa çıkma yasağı, eğitime ara verilmesi, kahvehaneler, piknik alanı, sinema ve mescitler gibi kamuya açık alanların kapatılması ve uçuşların durdurulması gibi bir dizi önlem alınmıştı.

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