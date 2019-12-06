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Dünya

Irak'ta Türk diplomatın şehit edilmesi soruşturmasında bir tutuklama

Erbil'de Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında Şırnak'ta yakalanan şüpheli tutuklandı.

İsmet Karakaş   | 06.12.2019
Irak'ta Türk diplomatın şehit edilmesi soruşturmasında bir tutuklama

Ankara

Irak'ın Erbil kentinde Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında Şırnak'ta yakalanan şüpheli tutuklandı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin, 17 Temmuz'da bir restoranda uğradığı silahlı saldırıda şehit olmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen ve hakkında "tutuklamaya yönelik yakalama" kararı bulunan bir şüpheli, Emniyet ve MİT tarafından yürütülen çalışma sonucu Şırnak'ta yakalandı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, sorgusunun ardından tutuklandı.

Şüphelinin, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya nakledileceği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Irak'ta tutuklu olan 11 şüphelinin de Türkiye'ye iadesinin istendiği belirtildi.

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