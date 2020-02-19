Irak'ta siyasi grupların baskısı Allavi kabinesinin oluşumu geciktiriyor
Irak'ta siyasi grup ve partilerin, hükümeti kurma görevi alan Allavi'nin "bağımsız kabine" projesine karşı çıkarak, "partili hükümet" baskısını sürdürmesi, kabinenin oluşumunu geciktiriyor.
Bağdat
Muhammed Tevif Allavi'nin çalışma ekibinde yer alan Türkmen Milletvekili Muhammed Halidi, yaptığı basın açıklamasında, Allavi’nin kabinesini geçen 16 Şubat'ta duyuracağını söylemişti. Ancak Allavi, bir gün önce Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Siyasi tarafların karışmadığı ve tarihi başarı niteliği taşıyacak liyakatli, nezih ve bağımsızlardan oluşan kabinenin tamamlanmasına az kaldı." ifadelerini kullanmıştı.
Allavi'nin siyasi partilerin baskısını yenerek, belirlediği özellikte bir kabineyi kurabilmesi zor görünüyor.
Şii, Sünni ve Kürt parti temsilcileri dün akşam geç saatlere kadar Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin evinde, Allavi'nin bağımsız kabine ısrarını görüştü. Ancak yaşanan ihtilaflar bu partileri ortak bir tutum belirleme noktasında buluşturamadı.
Yerel medyaya göre de, Kürt partileri kabineye Allavi'nin seçmek istediği bağımsız bakanlar formülüne sıcak bakmıyor. Bakanların partilerin kotası olduğunu ve partiler tarafından seçilmesinde ısrar ediyor. Nitekim Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Genel Sekreteri Fazıl Mirani, yaptığı basın açıklamasında, Kürtlerin Irak Anayasası'nda öngördüğü şekilde federal bir statüye sahip olduğunu söyleyerek, yeni kabinedeki Kürt bakanlar konusunda karar mercisinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanlığı olması önerisinde bulundu.
Sünni grupların da, bakanların belirlenmesinde kendilerine rol verilmesini isteyerek, Kürtlerle benzer tutum sergilediği biliniyor.
Şii partiler ise, sokağın tepkisi nedeniyle kabinede partili Şii bakanların yer almamasına fazla itiraz etmiyor ancak bunun karşılığında devletteki birçok önemli kurumun başına partililerin geçmesi talebinde bulunuyor. Şii partilerin Allavi yönetiminde nüfuz sağlamak istediği kurumların başında Merkez Bankası ve Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) ile diğer birçok bağımsız kurum geliyor.
Siyasi partilerin dün yapılan toplantıyı bugün Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile devam ettirme kararı aldığı iddia edildi.
Irak'ta yeni kabinenin kurulması
Başta başkent Bağdat olmak üzere, ülkenin orta ve güney vilayetlerinde 1 Ekim 2019'dan bu yana işsizlik, altyapı yetersizliği ve yolsuzluk gibi çeşitli nedenlerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.
Başbakan Adil Abdulmehdi, göstericilerin talepleri ve artan baskılar sonucu 29 Kasım'da istifa etti.
Abdulmehdi'nin istifasından 2 ay sonra Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 1 Şubat 2020'de bağımsız siyasetçi ve eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'ye hükümeti kurma yetkisi verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.