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Dünya

Irak'ta sel 8 kişinin ölümüne yol açtı

Irak'ın Erbil kentinde yaşanan sel felaketinde ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

İdiris Okuduci   | 17.12.2021
Irak'ta sel 8 kişinin ölümüne yol açtı

Erbil

Erbil Valisi Omid Hoşnav, yerel basına yaptığı açıklamada, dün gece itibarıyla şiddetli yağışlardan dolayı vilayet sınırlarındaki birçok mahalle ve bölgede su taşkınları ve sel meydana geldiğini söyledi.

Hoşnav, sel nedeniyle ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 kişinin öldüğünü aktardı.

Vatandaşların uykudayken evlerinin su altında kaldığını, bu yüzden can kaybının yüksek olduğunu belirten Vali Hoşnav, şu an durumun kontrol altına alındığını kaydetti.

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