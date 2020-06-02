Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
Irak'ta son 24 saate 519 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 7 bin 387'ye yükseldi.
İstanbul
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir günde 519 yeni vaka tespit edildi.
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saate 519 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 7 bin 387'ye yükseldiği belirtildi.
Virüs nedeniyle 20 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 235 olduğu aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 508'e ulaştığı kaydedildi.
Irak'ta salgının yayılmaya başladığı şubat ayından bu yana ilk defa bir gün içinde 500'ün üzerinde yeni vaka tespit ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.