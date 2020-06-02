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Dünya, Koronavirüs

Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi

Irak'ta son 24 saate 519 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 7 bin 387'ye yükseldi.

İdiris Okuduci   | 02.06.2020
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi

İstanbul

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir günde 519 yeni vaka tespit edildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saate 519 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 7 bin 387'ye yükseldiği belirtildi.

Virüs nedeniyle 20 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 235 olduğu aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 508'e ulaştığı kaydedildi.

Irak'ta salgının yayılmaya başladığı şubat ayından bu yana ilk defa bir gün içinde 500'ün üzerinde yeni vaka tespit ediliyor.

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