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Dünya

Irak'ta Maliki ve Allavi koalisyonu Kazimi hükümetini desteklemeyecek

Irak Meclisinde, eski Başbakan Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu ile eski Başbakan Allavi liderliğindeki Vataniyye Koalisyonu, hükümeti kurmakla görevlendirilen Kazimi kabinesine karşı "evet" oyu kullanmayacağını açıkladı.

Haydar Karaalp   | 03.05.2020
Irak'ta Maliki ve Allavi koalisyonu Kazimi hükümetini desteklemeyecek

Bağdat

Irak Meclisinde, eski Başbakan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu, hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa el-Kazimi kabinesine karşı "evet" oyu kullanmayacağını bildirdi.

Ülkede 329 sandalyeli mecliste 26 milletvekili bulunan Koalisyon adına yapılan yazılı açıklamada, Kazimi'nin hükümeti oluşturma sürecindeki aday belirleme noktasında tüm siyasi gruplara eşit hak tanımadığı savunularak, "Kazimi'nin siyasi gruplara sunduğu kabine listesi Irak halkının beklentisini de karşılamıyor. Bu kabinedeki bazı adaylar şeffaflık ve liyakattan yoksunlar." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, "Buradan hareketle, koalisyon olarak Kazimi hükümetinde yer almayacağız ve mecliste güvenoyu oylamasında destek oyu kullanmayacağız." ifadesine yer verildi.

Bu arada Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, hükümete güvenoyu oylaması oturumuna karar verilmesi için tüm milletvekillerinden yarın meclise gelmesini istedi.

Türkmenler kabine dışında

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 9 Nisan’da Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi’ye hükümeti kurma görevi vermişti.

Kazimi’nin güncel kabine listesi basına sızmıştı. Buna göre, Türkmenlere bakanlık payı düşmüyor.

Mecliste bulunan Türkmen milletvekilleri ise tek bir bakan adayı üzerinde anlaşarak bunun özgeçmişini Kazimi’ye iletmişti.

Allavi de Kazimi hükümetini desteklemeyecek

Irak Meclisinde eski Başbakan İyad Allavi liderliğinde Vataniyye Koalisyonu da hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Kazimi kabinesine karşı evet oyu kullanmayacağını bildirdi.

Koalisyon adına yapılan yazılı açıklamada, "Ulusal taleplerin gözardı edilmemesi ve göstericilerden de temsilcilerin hükümette yer alması gerektiğini hükümeti kurmakla görevlendirilen kişiye iletmiştik ancak bu konuda herhangi bir olumlu gelişme sezmedik." değerlendirmesi yer aldı.

"Kabineye bakan adaylarının seçilmesi konusu da şeffaf değil, belirsizlikler içeriyor." ifadesi kullanılan açıklamada, güvenoyu oturumunun boykot edileceği, kurulması beklenen hükümete destek oyu verilmeyeceği kaydedildi.

Irak'ta Allavi liderliğindeki Vataniyye Koalisyonu, Mayıs 2018'deki genel seçimlerde 329 sandalyeli Irak Meclisine 21 milletvekili göndermişti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 9 Nisan’da Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi’ye hükümeti kurma görevi vermişti. 

Eski Başbakan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu da Kazimi kabinesine güvenoyu oylamasında "evet" demeyeceklerini açıklamıştı.

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, hükümete güvenoyu oylaması oturumuna karar verilmesi için tüm milletvekillerden yarın meclise gelmesini istemişti.

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