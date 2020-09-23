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Dünya, Koronavirüs

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 754'e yükseldi

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 72 artarak 8 bin 754'e yükseldi, vaka sayısı da 332 bin 635'e çıktı.

Ali Semerci   | 23.09.2020
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 754'e yükseldi

İstanbul

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 72 artarak 8 bin 754'e yükseldi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 72 kişi daha yaşamını yitirdi ve 5 bin 55 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 754'e, vaka sayısı da 332 bin 635'e çıktı.

Sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 3 bin 231 artışla 264 bin 988'e ulaştı.

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