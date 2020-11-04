Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 128'e yükseldi
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bir günde 60 artarak 11 bin 128'e yükseldi, salgında son 24 saatte 3 bin 574 kişide virüs tespit edildi.
İstanbul
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bir günde 60 artarak 11 bin 128'e yükseldi.
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Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 60 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 574 kişide virüs tespit edildi.
Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 128'e, vaka sayısı ise 485 bin 870'e çıktı.
Sağlığına kavuşanların sayısı da 417 bin 235'e ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.