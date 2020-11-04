Euro
9.87
Dolar
8.42
BIST 100
1,167.65
Altın
1,902.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 128'e yükseldi

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bir günde 60 artarak 11 bin 128'e yükseldi, salgında son 24 saatte 3 bin 574 kişide virüs tespit edildi.

Mohammed Yahya Ahmad Mohammed,Safiye Karabacak   | 04.11.2020
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 128'e yükseldi

İstanbul

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bir günde 60 artarak 11 bin 128'e yükseldi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 60 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 574 kişide virüs tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 128'e, vaka sayısı ise 485 bin 870'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da 417 bin 235'e ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 238 bini geçti
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 128'e yükseldi
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 48 milyonu aştı
Macaristan Dışişleri Bakanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının ikinci dozu Kayseri'de gönüllülere uygulandı

Benzer haberler

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 128'e yükseldi

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 128'e yükseldi

IKBY Dış İlişkiler Sorumlusu: PKK bölgedeki siviller için büyük bir baş ağrısı, zarar ve ziyandır

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 48 milyonu aştı

Macaristan Dışişleri Bakanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Macaristan Dışişleri Bakanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
IKBY, PKK'nın 1 Peşmergeyi öldürdüğü saldırıyı 'kırmızı çizginin aşılması' olarak tanımladı

IKBY, PKK'nın 1 Peşmergeyi öldürdüğü saldırıyı 'kırmızı çizginin aşılması' olarak tanımladı
Alman makine mühendisleri 'tünelin ucunda ışık gördü'

Alman makine mühendisleri 'tünelin ucunda ışık gördü'