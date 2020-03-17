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Dünya

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Zurfi'ye ilk itiraz İran'a yakın Fetih Koalisyonunundan

Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Fetih Koalisyonu, Cumhurbaşkanı Salih'in hükümeti kurma görevini eski Necef Valisi Zurfi'ye vermesini "Anayasa'nın ihlali" olarak nitelendirdi.

Haydar Karaalp   | 17.03.2020
Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Zurfi'ye ilk itiraz İran'a yakın Fetih Koalisyonunundan

Bağdat

Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Fetih Koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in "Meclis'in en büyük grubu" prensibini es geçerek, Zurfi'ye hükümeti kurma görevi vermesinin Anayasa'nın ihlali olduğu savunuldu.

Salih'in bu adımıyla siyasi gruplar arasındaki konsensüse bağlı kalmadığı öne sürülen açıklamada, bu "provokatif" konunun sonuçlarından Cumhurbaşkanı'nın sorumlu tutulacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hükümeti kurma görevinin verilmesi sürecine ilişkin gerekli anayasal hakkın da kullanılacağı kaydedildi.

329 sandalyeli Irak Meclisi'nde 46 milletvekili bulunan Fetih Koalisyonunda İran'a yakın Bedir, Kanun Devleti ve Ata Partisi gibi Şii siyasi gruplar yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurma görevini eski Necef Valisi Adnan ez-Zurfi'ye vermişti.

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