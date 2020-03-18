Euro
7.05
Dolar
6.42
BIST 100
86,777.69
Altın
1,534.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Zurfi, hükümet politikasını açıkladı

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Necef Valisi Zurfi, hükümet politikasını açıkladı.

Gülşen Topçu   | 18.03.2020
Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Zurfi, hükümet politikasını açıkladı

Bağdat

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Necef Valisi Adnan ez-Zurfi, kuracağı hükümette "Önce Irak" politikası izleyeceğini bildirdi.

Hükümeti kurmakla görevlendirilmesi dolayısıyla yazılı açıklama yapan Zurfi, "önce Irak" ve "Irak'ın bölgesel ve uluslararası çatışmaların dışında tutulması" ilkesi üzerine kurulu bir dış siyaset izleyeceğini belirtti.

Zurfi, kuracağı hükümetin, "silahın devletin elinde olması, silahlı grupların ortadan kaldırılması, göstericilerin güvenliğinin sağlanması ve meşru taleplerinin yerine getirilmesi" için çalışacağını kaydetti.

Zurfi ayrıca, Irak'taki Birleşmiş Milletler (BM) temsilciliği ile iş birliği içinde, hükümetin kurulmasından en geç bir sene içinde şeffaf ve özgür seçimlere gidilmesi için hazırlık yapacaklarını kaydetti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, dün Zurfi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cezayir'de Kovid-19 nedeniyle ülkedeki gösteriler yasaklandı
Venezuela Kovid-19'la mücadele için IMF'den 5 milyar dolar istedi
ABD'deki Kovid-19 salgını gözleri hapishanelere çevirdi
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Başlangıçta koronavirüsü hafife aldık
Koronavirüs salgını, ABD'deki 50 eyalete de yayıldı

Benzer haberler

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Zurfi, hükümet politikasını açıkladı

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Zurfi, hükümet politikasını açıkladı

ABD, Irak'taki El Kaim üssünü boşalttı

Kerkük'te sokağa çıkma yasağı 7 gün uzatıldı

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Zurfi'ye ilk itiraz İran'a yakın Fetih Koalisyonunundan

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Zurfi'ye ilk itiraz İran'a yakın Fetih Koalisyonunundan

Irak, ABD'yi BM'ye şikayet etti

Irak, ABD'yi BM'ye şikayet etti
Irak'ta hükümeti kurma görevi eski Necef Valisi Zurfi'ye verildi

Irak'ta hükümeti kurma görevi eski Necef Valisi Zurfi'ye verildi