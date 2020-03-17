Euro
7.16
Dolar
6.47
BIST 100
84,492.46
Altın
1,473.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak'ta hükümeti kurma görevi eski Necef Valisi Zurfi'ye verildi

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurma görevini eski Necef Valisi Adnan ez-Zurfi'ye verdi.

Haydar Karaalp   | 17.03.2020
Irak'ta hükümeti kurma görevi eski Necef Valisi Zurfi'ye verildi

Bağdat

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Meclisi Milletvekili ve eski Necef Valisi Adnan ez-Zurfi'yi Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. 

Salih, Zurfi'ye yeni hükümeti kurma görevini verdi.

Eski Necef Valisi Zurfi kimdir?

Meclis'te eski Başbakan Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu Grup Başkanı olan Zurfi, 2004-2005, 2009-2013 ve son olarak 2013-2015 yıllarında üç dönem Necef Valiliği görevini yürütmüştü.

Necef doğumlu olan Zurfi'nin Irak'ın yanı sıra ABD vatandaşlığı da bulunuyor. 

Irak Anayasası'na göre Zurfi'nin 30 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım 2019'da görevinden istifa etmişti. 

Cumhurbaşkanı Salih, 1 Şubat'ta bağımsız aday ve eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmiş ancak Allavi, Meclis'te güvenoyu toplantılarının gerçekleşmemesi nedeniyle görevi iade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni Malatyasporlu futbolcu Bifouma'dan koronavirüs açıklaması
Adalet Bakanı Gül: Halk sağlığını tehdit eden davranışlar suçtur
'Kovid-19 gelişmekte olan ülke ekonomilerine büyük yük getirecek'
Aşı geliştirmek için Bakan Varank başkanlığında Ar-Ge toplantısı yapıldı
Çin'den Trump'ın 'Çin Virüsü' ifadesine tepki

Benzer haberler

Irak, ABD'yi BM'ye şikayet etti

Irak, ABD'yi BM'ye şikayet etti

Irak'ta hükümeti kurma görevi eski Necef Valisi Zurfi'ye verildi

Irak’ta birçok şehirde koronavirüsten dolayı sokağa çıkma yasağı ve tatil ilan edildi

Musul'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Musul'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bakan Turhan koronavirüs ile mücadelede alınan önlemleri değerlendirdi

Bakan Turhan koronavirüs ile mücadelede alınan önlemleri değerlendirdi
Irak’ta Haşdi Şabi mevzilerine ABD'den hava saldırısı

Irak’ta Haşdi Şabi mevzilerine ABD'den hava saldırısı