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Dünya

Irak'ta hastanede yangın çıktı: 20'den fazla kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Irak'ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında 20'den fazla kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Haydar Karaalp   | 12.07.2021
Irak'ta hastanede yangın çıktı: 20'den fazla kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Bağdat

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında 20'den fazla kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.​​​​​​​

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