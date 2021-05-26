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Dünya

Irak'ta Haşdi Şabi'den Yeşil Bölge'ye baskın

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran'a yakın Haşdi Şabi'ye bağlı milis güçlerin hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerin bulunduğu Yeşil Bölge'ye baskın düzenlediği bildirildi.

Haydar Karaalp   | 26.05.2021
Irak'ta Haşdi Şabi'den Yeşil Bölge'ye baskın

Bağdat

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Haşdi Şabi'ye bağlı güçler askeri araçlarla Yeşil Bölge'ye baskın düzenledi ve kapılardaki giriş-çıkışları kontrol etmeye başladı.

Şii milis gücün, hükümet güçlerinin bu sabah tutukladığı Haşdi Şabi Enbar Komutanı Kasım Muslih'in serbest bırakmasını istediği ifade edildi.

Haşdi Şabi'ye bağlı sosyal medya gruplarından da baskın anına dair görüntüler paylaşıldı.

Şii milis güçlerden Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kays Hazali de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muslih'in serbest bırakılarak Haşdi Şabi Emniyeti Gücü'ne teslim edilmesini istedi.

Irak hükümetinden konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Irak hükümetine bağlı bir güç, gün içinde Haşdi Şabi komutanlarından Muslih'i tutuklamıştı. Muslih'in Kerbela'daki sivil aktivistlerin öldürülmesinde parmağı olduğu iddia ediliyor.

Irak Yüksek Yargı Konseyi de, "terör suçundan" dolayı Muslih hakkında tutuklama kararı almıştı.

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