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Dünya

Irak'ta Haşdi Şabi Türkmen gücüne saldırı: 2 ölü, 11 yaralı

Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesi yakınında, terör örgütü DEAŞ tarafından Türkmen gücü Haşdi Şabi'ye düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Ali Mukarrem Garip   | 07.03.2019
Irak'ta Haşdi Şabi Türkmen gücüne saldırı: 2 ölü, 11 yaralı

Ürdün

Salahaddin İlçe Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Ali Hüseyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın, Haşdi Şabi Tuzhurmatu gücüne saldırı düzenlediğini söyledi.

Haşdi Şabi Tuzhurmatu Türkmen gücü mensuplarının Musul'daki bazı idari işlemlerini tamamladıktan sonra dönüş yolunda saldırıya maruz kaldıklarını aktaran Hüseyni, Mahmur ilçesi yakınında düzenlenen saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını aktardı.

Yaralıların bir kısımını Mahmur ilçesindeki hastenelere kaldırıldıklarını belirten Ali Hüseyni, saldırının ardından bölgede Irak güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldığını ifade etti.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız'dan kınama

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, "Korkaklar bu gece de işbaşındaydılar. Mahmur yakınlarında kurulan korkak pusunun sonucunda şehit olan Türkmen Haşdi mensuplarına Allah'tan rahmet, çok sayıdaki yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, cesurların kötülüğe karşı verdiği mücadelede Irak'ın yanındadır." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi de saldırının yaşandığı bölgede terör örgütleri PKK ve DEAŞ'ın bulunduğuna dikkati çekti.

Kerküklü vatandaşlar ise Kerkük Azadi Hastanesine giderek, yaralılar için kan bağışında bulundu.

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