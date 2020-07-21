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Dünya

Irak'ta Goethe Enstitüsü yetkilisi Alman aktivist kaçırıldı

Bağdat'ta bulunan Goethe Enstitüsü Kültür Departmanı Müdürü Hella Mewis silahlı kişilerce kaçırıldı.

Gülşen Topçu   | 21.07.2020
Irak'ta Goethe Enstitüsü yetkilisi Alman aktivist kaçırıldı

İstanbul

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Goethe Enstitüsü Kültür Departmanı Müdürü Hella Mewis dün akşam geç saatlerde kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırıldı.

Irak Polisinden Yüzbaşı Ahmed Halef AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin Mewis'i, başkentin merkezindeki Ebu Nuvas Caddesi'nde ofisinin yakınlarında kaçırdığını söyledi.

Halef, Savunma ve İçişleri bakanlıkları ile emniyet teşkilatının olayın meydana geldiği bölgede arama çalışması başlattığını kaydetti.

Olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Aynı zamanda bir aktivist olan Mewis, Bağdat'ta genç sanatçıları desteklemek için her yıl festivaller düzenleyen "Terkib" Alman Sanatları Merkezi'nde görev yapıyor.


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