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Dünya

Irak'ta genel nüfus sayımı ikinci gününde sürüyor

Irak'ta genel nüfus sayımı ikinci gününde devam ederken, sokağa çıkma yasağı da gece yarısı sona erecek.

Haydar Karaalp  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Irak'ta genel nüfus sayımı ikinci gününde sürüyor

Bağdat

Ülkede en son 1997 yılında yapılan nüfus sayımı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil, Süleymaniye ve Duhok şehirlerini kapsamamıştı.

Her 10 yılda bir yapılması gereken sayım ABD'nin 2003 sonrası Irak'ı işgal etmesiyle yaşanan çeşitli şiddet olaylarından dolayı yapılamamıştı.

Bu sayımda vatandaşların etnik ve mezhep aidiyetlerine ilişkin sorular sorulmuyor. Iraklılara sadece Müslüman veya Hristiyan oldukları yönünde sorular yöneltiliyor.

Kerkük'teki iddialar

Kerkük'te ise sayım öncesi ülkenin kuzey kentlerinden ailelerin sayım için kente getirildiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.

Yaşananlara tepki gösteren Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Kerkük'e kuzey şehirlerinden 260 bin kişinin getirildiğini ve bunların Kerkük nüfus kütüğüne yazdırılmak istendiğini açıklamıştı.

Turan, Kerkük'ün demografik yapısının değiştirilmesini amaçlayan bu olaydan dolayı Kerkük sayım sonuçlarının ertelenmesini istemişti.

Irak resmi makamlarından Kerkük'te yaşananlarla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Irak Planlama Bakanlığının, sayımın kesin olmayan sonuçlarını sayım işleri bittikten sonra 2 gün içerisinde açıklaması bekleniyor.

Planlama Bakanlığı Sözcüsü Abduzzehra Hindavi, nüfus sayımının kesin sonuçlarının ise 2 ay içerisinde açıklanacağını belirtti.

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