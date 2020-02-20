Euro
6.58
Dolar
6.09
BIST 100
118,260.90
Altın
1,609.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılış töreni - Ankara
logo
Dünya

Irak'ta ekimden bu yana süren gösterilerde ölenlerin sayısı 566'ya yükseldi

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, aylardır devam eden hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının 566'ya yükseldiğini söyledi.

İdiris Okuduci   | 20.02.2020
Irak'ta ekimden bu yana süren gösterilerde ölenlerin sayısı 566'ya yükseldi Fotoğraf: Murtadha Sudani/AA

İstanbul

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede işsizlik, yolsuzluk, temel altyapı eksikliği ve dış müdahaleler gibi gerekçelerle düzenlenen gösteriler sırasında son 2 haftada 1'i gazeteci, 9'u protestocu olmak üzere 10 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtti.

Böylece, 1 Ekim 2019'dan bu yana süren gösterilerde ölü sayısının 566'ya ulaştığını aktaran Beyatlı, 4 bini güvenlik görevlisi yaklaşık 24 bin kişinin de yaralandığını ifade etti.

Kimliği belirlenemeyen kişilerce kaçırılan gösterici veya aktivist sayısının 79 olduğunu ve bunların sadece 22'sinin salıverildiğini dile getiren Beyatlı, gözaltına alınıp serbest bırakılan gösterici sayısının ise 2 bin 768 olduğunu ve halen 38 kişinin gözaltında bulunduğunu kaydetti.

Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Beyatlı, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısının 556 olduğunu bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran 'rejime güven oylaması' seçimine gidiyor
Körfez'e ekonomik kıyamet tarihi verildi: 2034
KYB’nin yeni eş başkanları Irak Kürtlerini nasıl etkiler?
ABD'nin Kum-Necef hattı stratejisi: Mezhep çatışmasından mezhep-içi ayrışmaya
İsrail’in yeni Afrika politikası BAE üzerinden yürüyor

Benzer haberler

Irak'ta ekimden bu yana süren gösterilerde ölenlerin sayısı 566'ya yükseldi

Irak'ta ekimden bu yana süren gösterilerde ölenlerin sayısı 566'ya yükseldi