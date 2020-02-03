Euro
6.63
Dolar
5.98
BIST 100
119,310.90
Altın
1,577.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak'ta ekimden bu yana süren gösterilerde 556 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta geçen yıl ekimden bu yana süren gösterilerde 556 kişinin hayatını kaybettiğini bildirildi.

Aref Yousef,Hamdi Yıldız   | 03.02.2020
Irak'ta ekimden bu yana süren gösterilerde 556 kişi hayatını kaybetti

Bağdat

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı'nın medya ofisinin basına dağıttığı rapora göre, ülkede 25 Ekim öncesinde başlayan hükümet karşıtı protestolarda öldürülenlerin sayısı 556'ya ulaştı. 

Raporda, rakamlara herhangi bir şüphe duyanların delillerini ortaya koyması gerektiği ifade edildi.

Uluslararası Af Örgütünün raporlarında ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in önceki açıklamalarında ülkedeki protestolar sırasında yaşanan şiddet olayları sırasında 600 kişiden fazla kişinin öldürüldüğü belirtilmişti.

Ekimde başlayan protestolar, 1 Aralık 2019'da Adil Abdulmehdi hükümetini istifaya zorlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
20 soruda yeni koronavirüs salgını
'Yüzyılın Anlaşması' mı, 'Yüzyılın İhaneti' mi?
Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı
Belçika'nın 'imtiyazlı' terör örgütü: PYD/PKK
Premier lig'de Brexit etkisi

Benzer haberler

Irak'ta ekimden bu yana süren gösterilerde 556 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta ekimden bu yana süren gösterilerde 556 kişi hayatını kaybetti

Uzmanlara göre ABD, Irak'ı 3'e bölme planını yeniden devreye soktu

Irak’ta göstericiler Allavi’yi kabul etmiyor

Irak'ta hükümeti kurma görevi eski İletişim Bakanı Allavi’ye verildi

Irak'ta hükümeti kurma görevi eski İletişim Bakanı Allavi’ye verildi
Irak'ta 3 Çin vatandaşı koronavirüs nedeniyle ülkeye alınmadı

Irak'ta 3 Çin vatandaşı koronavirüs nedeniyle ülkeye alınmadı

Batı Şeria'daki sözde barış planı protestolarında 97 Filistinli yaralandı

Batı Şeria'daki sözde barış planı protestolarında 97 Filistinli yaralandı