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Dünya

Irak'ta 2021 bütçesine göre bakanların maaşlarından yüzde 40 vergi alınacak

Irak'ta hükümet tarafından onaylanan 2021 yılı bütçesine göre, bakanlar, milletvekilleri ve kamudaki genel müdürlerin maaşlarında yüzde 40 vergi kesintisi kararı alındı.

Haydar Karaalp   | 21.12.2020
Irak'ta 2021 bütçesine göre bakanların maaşlarından yüzde 40 vergi alınacak

Bağdat

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, 2021 yılı bütçesini onaylayarak oylanması için Meclise gönderdi.

Buna göre, bakanlar, milletvekilleri ve genel müdürlerin maaşlarından yüzde 40 vergi alınacak.

IKBY'nin bütçedeki payı yüzde 12

Alınan bilgiye göre, 2021 yılı bütçesinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yüzde 12,67'lik pay ayrıldı.

Bakanlar Kurulu'nda onaylanan bütçe, Mecliste önümüzdeki günlerde oylamaya sunulacak.



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