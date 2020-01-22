Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.57
Dolar
5.92
BIST 100
122,486.60
Altın
1,556.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Iraklı vekillerden 'yabancı güçlerin dokunulmazlığının kaldırılması' adımı

Irak Meclisi'nde bir grup milletvekili, ülkede bulunan ABD ve diğer yabancı güçlerin dokunulmazlığının kaldırılması için imza topladı.

Haydar Karaalp   | 22.01.2020
Iraklı vekillerden 'yabancı güçlerin dokunulmazlığının kaldırılması' adımı

Bağdat

ABD ve diğer yabancı güçlerin dokunulmazlığının kaldırılması için bir yasa çıkarılmasını isteyen Irak Meclisi'nde bir grup milletvekili, topladıkları 60 imzayı Meclis Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'na iletti.

İmzacı vekillerin Meclis'teki farklı gruplara bağlı Şiiler olduğu kaydedildi.

Irak Meclisi, daha önce de ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması yönünde bir karar almıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Süleymani suikastı sonrası süreçte Haşdi Şabi'nin geleceği
Libya'da Türkiye'yi dışlayan senaryolar sonuçsuz kalacak
Terörün gölgesinde Türkiye-Somali ilişkileri
Berlin Konferansı sonrasında Libya krizinin geleceği
Doğru zamanda doğru hamle: Türkiye'nin otomobili