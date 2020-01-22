Iraklı vekillerden 'yabancı güçlerin dokunulmazlığının kaldırılması' adımı
Irak Meclisi'nde bir grup milletvekili, ülkede bulunan ABD ve diğer yabancı güçlerin dokunulmazlığının kaldırılması için imza topladı.
Bağdat
ABD ve diğer yabancı güçlerin dokunulmazlığının kaldırılması için bir yasa çıkarılmasını isteyen Irak Meclisi'nde bir grup milletvekili, topladıkları 60 imzayı Meclis Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'na iletti.
İmzacı vekillerin Meclis'teki farklı gruplara bağlı Şiiler olduğu kaydedildi.
Irak Meclisi, daha önce de ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması yönünde bir karar almıştı.
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