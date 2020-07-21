Euro
7.85
Dolar
6.86
BIST 100
120,363.04
Altın
1,824.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım için Malatya Şehitliği’nde cenaze töreni düzenleniyor AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin Ankara’da "Sosyal medya düzenlemesine" ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Iraklı uzmanlar DEAŞ'ın ülkede eski saldırı gücünü kaybettiğini belirtiyor

Iraklı terör uzmanları, DEAŞ'ın ülkede büyük çaplı saldırı kabiliyetini yitirdiğini, örgüt içerisinde iletişim zorluğu ve bölünmeler yaşandığını ifade ediyor.

Haydar Karaalp   | 21.07.2020
Iraklı uzmanlar DEAŞ'ın ülkede eski saldırı gücünü kaybettiğini belirtiyor Terör ve Güvenlik Uzmanı Sermed Beyati (solda), Güvenlik ve Terör Uzmanı Fazıl Ebu Ragif (sağda)

Bağdat

Uzmanlar, 2014 yılında Irak'ın üçte birini ele geçiren ve 2017'de askeri olarak yenilgiye uğratılan terör örgütü DEAŞ'ın halihazırdaki durumu ve yapısı hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Sermed Beyati, DEAŞ'ın eylemlerine karşı her zaman teyakkuzda olunması gerektiğini belirterek, "Örgüt, son dönemde saldırılarında daha çok motosiklet kullanmaya başladı. DEAŞ, büyük değil, yol kenarına bomba yerleştirilmesi ve füze atılması gibi küçük çaplı sayılabilecek saldırılara yoğunlaşmış durumda ki bu saldırıları da düzenli değil." dedi.

DEAŞ militanlarının eylemlerinde Hemrin ve Makhul gibi dağlık bölgelerle, ormanlık alanları seçtiğini ifade eden Beyati, "DEAŞ'lılar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile sınır bölgeleri, Irak-Suriye ve Irak-İran sınırında bulunuyorlar." diye konuştu.

Lider kadrosu tasfiye edilen örgüt içinde bölünme var mı?

Beyati, Irak'ta DEAŞ'ın lider kadrosundaki bazı isimlerin tasfiyesi ve bir kısmının da tutuklanmasından sonra örgüt içinde bölünme yaşanabileceği meselesine ilişkin ise şunları söyledi:

"DEAŞ'ın Irak'ta önemli lider kadrosunun tasfiye edilmesi sonrası örgüt yapısı hakkında çok az bilgiler geliyor. Ama en önemlisi, örgüt unsurları arasında iletişim güçlüğü hatta yokluğu yaşanıyor, çünkü takip altındalar. Yapı içerisinde mesaj aktarımı belirlenen ve güven duyulan bazı kişiler üzerinden yapılıyor.

Artık zayıf bir yapı olduğu için DEAŞ'ta bölünmenin yaşanıp yaşanmamasının hiçbir önemi yok. Irak'taki DEAŞ'ın içerisinde bulunan yabancı uyruklu lider kadronun tamamına yakını yakalandı. Terör örgütünün şu anki lider kadrosunun tamamı Iraklılardan oluşuyor. Örgüt içindeki yabancı liderler ise daha çok Suriye'de bulunuyor."

Irak hapishanelerindeki DEAŞ militanlarının sayısı ve durumuna da değinen Beyati, "Irak'ta, çeşitli hapishanelerde 6 bin DEAŞ'lı bulunuyor. Bunların büyük bölümüne idam cezası verilmiş durumda." dedi.

"DEAŞ, sayı bakımından azalma sıkıntısında"

Bir diğer Güvenlik ve Terör Uzmanı Fazıl Ebu Ragif ise örgüt mensuplarında sayı bakımından azalma yaşandığına dikkati çekti.

Terör örgütü içerisinde hamaset duygusunun da kalmadığını savunan Ebu Ragif, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Örgüt, son dönemde sayıca azalma sıkıntısı çekiyor ve koalisyon güçleriyle Irak istihbaratı tarafından aldığı yenilgi sonrası eski hamasetini de kaybetti. DEAŞ, 2014 ve sonrası dönemde düzenlediği büyük saldırılarını halihazırda yapamaz durumda."

Terör örgütü DEAŞ içerisinde herhangi küçük bir lider atamasında bile bölünme ve parçalanma yaşandığını vurgulayan Ebu Ragif, "DEAŞ içerisindeki bölünme, yapı içerisinde yabancı Araplar ve diğer uyruklularla yerliler arasında oluşan büyük boşluktan kaynaklanıyor. Yapı içerisinde Iraklıların yanı sıra Arap ve Avrupa uyruklu liderlerin varlığı da söz konusu." görüşünü dile getiridi.

Ebu Ragif, yerli ve yabancı uyruklu DEAŞ'lıların ülkenin güneyinde yer alan Zikar vilayetindeki El-Hut Hapishanesi'nde tutulduklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran, Kovid-19’un ikinci dalgasında kısmı kısıtlamaları yeniden hayata geçirdi
Gagauz Özerk Yeri’nden Kovid-19 ile mücadelede Türkiye’ye yardım çağrısı
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 64 bini aştı
İran Otizm Derneği Başkanı: Ülkede otizmli çocuklarda Kovid-19 vaka sayısı 10 kat arttı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 783 bini geçti

Benzer haberler

Iraklı uzmanlar DEAŞ'ın ülkede eski saldırı gücünü kaybettiğini belirtiyor

Iraklı uzmanlar DEAŞ'ın ülkede eski saldırı gücünü kaybettiğini belirtiyor

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı

Irak'ta Goethe Enstitüsü yetkilisi Alman aktivist kaçırıldı

Erbil sınır kapılarının gelirlerini Bağdat'a 'şartlı' teslim etmek istiyor

Erbil sınır kapılarının gelirlerini Bağdat'a 'şartlı' teslim etmek istiyor
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 90 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 90 kişi hayatını kaybetti