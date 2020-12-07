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Dünya

Irak'ın Süleymaniye kentindeki protestolar sırasında 1 çocuk hayatını kaybetti

Irak'ın Süleymaniye kentinde maaş ödemelerindeki gecikmeleri protesto amacıyla düzenlenen gösterilerde bir çocuk yaşamını yitirdi.

Bekir Aydoğan   | 07.12.2020
Irak'ın Süleymaniye kentindeki protestolar sırasında 1 çocuk hayatını kaybetti Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood/AA

Erbil

Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesi Sağlık Müdürlüğü Sözcüsü Şerif Rahim, yaptığı açıklamada, ilçedeki protestolar sırasında göstericiler arasında yer alan 16 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Rahim, ayrıca, protestolar sırasında yaralanan 2 kişinin durumunun iyi olduğunu aktardı.

Yerel medyada ise Çemçemal'deki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) binasına saldıran protestoculara açılan ateş sonucu 16 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Süleymaniye kentinde protestocular siyasi parti binalarını ateşe verdi

Süleymaniye'nin Seyitsadık ilçesinde de bugün düzenlenen protestolar sırasında parti binaları ateşe verilmişti.

Yerel basındaki haberlerde, protestolarda ilçedeki KDP, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kürdistan İslami Toplum Partisi (Komel) ve Kürdistan İslami Birlik Partisine (Yekgirtu) ait parti binaları ve resmi dairelerin zarar gördüğü ve bazı binaların ateşe verildiği kaydedilmişti.

KDP binasına girmeye çalışan protestoculara ateş açıldı: 2 yaralı

Öte yandan KDP binasına girmeye çalışan protestoculara ateş açıldığı ve ilk belirlemelere göre 2 göstericinin yaralandığı aktarılmıştı.

Yaralı göstericilerin hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

Süleymaniye'nin Piremegrun kasabasında dün düzenlenen gösterilerde de KYB'ye ait parti binası ateşe verilmişti.

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