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Dünya

Irak'ın Süleymaniye kentindeki gösterilerde 1 Peşmerge hayatını kaybetti

Irak'ın Süleymaniye kentinde, IKBY hükümetinin protesto edildiği gösterilerde 1 Peşmerge hayatını kaybetti.

Bekir Aydoğan   | 08.12.2020
Irak'ın Süleymaniye kentindeki gösterilerde 1 Peşmerge hayatını kaybetti Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed /AA

Erbil

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Pencivin Sorumlusu Besam Ali, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Süleymaniye'nin Pencivin ilçesindeki KDP binasına göstericiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1 Peşmergenin hayatını kaybettiğini belirtti.

Söz konusu saldırıda 2 Peşmergenin de yaralandığı bilgisini veren Ali, Diyala'nın Hanekin ilçesi sınırlarında yer alan bir KDP binasının daha yakıldığını kaydetti.

Saldırganların PKK'lı teröristler olduğu bildirildi

Pencivin'deki KDP yetkililerinden Bekir Abdullah ise yerel medyaya yaptığı açıklamada, saldırganların PKK'lı teröristler olduğunu söyledi.

Süleymaniye ve Halepçe'de memur maaşlarının gecikmesi nedeniyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinin protesto edildiği gösterilerde son iki günde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e, yaralı sayısı da 17'ye yükseldi.

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