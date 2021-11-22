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Dünya

Irak'ın Süleymaniye kentinde güvenlik güçleri üniversite öğrencilerinin gösterisine müdahale etti

Irak'ın kuzeyinde yer alan Süleymaniye'de güvenlik güçleri, üniversite öğrencilerinin düzenlediği gösteriye müdahalede bulundu.

Halime Afra Aksoy   | 22.11.2021
Irak'ın Süleymaniye kentinde güvenlik güçleri üniversite öğrencilerinin gösterisine müdahale etti Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood/AA

As Sulaymaniyah


Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Süleymaniye Üniversitesi Teknik Enstitüsü öğrencileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinden eğitimlerini tamamlamaları amacıyla tahsis edilen mali ödeneklerin artırılmasına ilişkin taleplerinin görmezden gelinmesini protesto etti.

Üniversite binası önünde toplanan öğrenciler yurt binalarındaki şartların iyileştirilmesini de istedi.

Üniversite binasına baskın düzenleyen öğrenciler, binanın pencere camlarının bazılarını kırdı.

Bunun üzerine güvenlik güçleri de gösteriye, göz yaşartıcı gaz ve copla müdahalede bulundu.

Görgü tanıkları, bazı göstericilerin yaralandığını belirtirken yaralananların sayısına ya da durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

Süleymaniye Üniversitesi Teknik Enstitü öğrencileri, dün de hükümetin eğitimlerini tamamlamaları amacıyla tahsis ettiği mali ödeneklerin artırılması talebiyle gösteri düzenlemişti.

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