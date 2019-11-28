Irak'ın Necef kentindeki gösterilerde 10 kişi öldü
Irak'ın Necef kentinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 100'ün üzerinde kişi yaralandı.
Bağdat
Irak'ın güneyinde Şii nüfusun yoğunlukta olduğu Necef kentinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 100'ün üzerinde kişi yaralandı.
Güvenlik güçleri Necef'teki Şii dini mercilerden Muhammed Bakır el-Hekim'in mezarının bulunduğu külliye yakınında toplanan göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullandı.
Hastane kaynakları, kentte çıkan olaylarda 10 kişinin öldüğünü, 100'ün üzerinde kişinin yaralandığını aktardı.
Tansiyonun yükseldiği Necef’teki hastanelerden halka kan bağışında bulunmaları çağrısı yapılıyor.
Necef Operasyonlar Komutanlığı da yaşanan gelişmeler üzerine dün ilan edilen sokağa çıkma yasağının uzatıldığını duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.