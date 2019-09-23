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Dünya

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist etksiz hale getirildi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 23.09.2019
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Ankara

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist etksiz hale getirildi.

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