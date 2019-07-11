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Dünya

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Metina'ya düzenlenen hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Muhammed Ali Toruntay   | 11.07.2019
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Metina'ya düzenlenen hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatla bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vurularak 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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