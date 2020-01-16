Irak'ın kuzeyinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadesine yer verildi.
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Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/T8axw0j79I— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 16, 2020