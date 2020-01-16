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Dünya

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Zafer Çakmak   | 16.01.2020
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadesine yer verildi. 

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