Irak'ın Kerkük ve Diyala kentindeki iç göçmenlere ait tüm kamplar kapatıldı
Terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle Irak'ın Kerkük ve Diyala kentine sığınan on binlerce iç göçmen için tahsis edilen tüm kampların kapatıldığı bildirildi.
Kerkük
Terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle yaklaşık 6,5 yıl önce Irak'ın Kerkük kentine sığınan on binlerce iç göçmen için tahsis edilen tüm kampların kapatıldığı bildirildi.
Kerkük Göç ve Göçmen Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneydoğusunda iç göçmenlere ait 7 kampın kapatıldığı aktarıldı.
Açıklamada, iç göçmenlerin bölgelerinin terör örgütü DEAŞ'ın eline geçitiği Haziran 2014'ten bu yana kaldıkları Kerkük'teki Nezrava 1, Nezrava 2, Nezrava 3, Nezrava 4, Nezrava 5, Nezrava 6 ve Yahyava kamplarının kapatıldığı ifade edildi.
Toplam 7 kampta yaklaşık 6,5 yıl boyunca 10 bin iç göçmenin yaşadığına işaret edilen açıklamada, iç göçmenlerin Musul, Salahaddin ve Diyala kentlerinde kurtarılan bölgelere döndükleri belirtildi.
Açıklamada, böylece artık Kerkük kentinde iç göçmenlere ait kampın bulunmadığı ve tüm göçmenlerin evlerine geri döndüğü kaydedildi.
Diyala'daki kamp da kapatıldı
Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Irak topraklarının neredeyse üçte birini ele geçirmesiyle birlikte iç göçmen durumuna düşen milyonlarca kişiden bir bölümünün sığındığı Diyala kentindeki en son göçmen kampının da faaliyetine son verilmesiyle kentteki tüm kampların kapatıldığı bildirildi.
Diyala Göç ve Göçmenler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, iç göçmen durumundaki Iraklıların kurtarılan bölgelere geri dönmeleriyle birlikte boşaltılan Hanekin ilçesi yakınlarındaki Vend kampı kapatıldı.
En son kampta kalan 93 ailenin evlerine geri döndükleri belirtilen açıklamada, böylece kentteki tüm kampların kapatıldığı ifade edildi.
Açıklamada, iç göçmen durumundaki ailelerin bir kısmının ülkenin çeşitli kentlerindeki kurtarılan bölgelere, diğerlerinin ise Diyala kent merkezine döndükleri aktarıldı.
Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Irak'ın üçte birini işgal etmesi ve sonrasında yaşanan çatışmalar nedeniyle 5 milyonun üzerinde Iraklı evlerini terk ederek daha güvenli buldukları kuzey ve güneydeki kentlere sığınmak zorunda kalmıştı.
Aralık 2017'de tüm kentlerin örgütten geri alındığının duyurulmasına rağmen, iç göçmen durumundaki yüz binlerce Iraklı çatışmalar sırasında yıkılan bölgelerin yeniden inşa edilmemesi nedeniyle hala evlerine dönemiyor.