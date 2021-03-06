Irak'ı ziyaret eden Papa, Şiilerin en büyük dini mercisi Sistani ile bir araya geldi
Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus'un, Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile görüşmesinin başladığı bildirildi.
Bağdat
Irak resmi haber ajansına göre, Papa Franciscus'un bulunduğu araç konvoyu Necef Havalimanı’ndan Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani'nin evine geçti. Papa ile Sistani görüşmesi dini mercinin evinde başladı.
Papa Franciscus, dün Bağdat'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüştü. Katoliklerin ruhani lideri, Bağdat'ta Seyyidet'ül Necat Kilisesi'ni de ziyaret etmişti.
Papa'nın Necef sonrası Nasiriye'deki antik Ur kentine geçmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.