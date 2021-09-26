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Dünya

Irak yüksek yargısından İsrail ile normalleşme isteyenler hakkında tutuklama kararı

Irak Yüksek Yargı Konseyi, Erbil'de düzenlenen "İsrail ile normalleşme" temalı konferansa katılanlar hakkında tutuklama kararı verdi.

Haydar Karaalp   | 26.09.2021
Irak yüksek yargısından İsrail ile normalleşme isteyenler hakkında tutuklama kararı

Bağdat

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Irak Yüksek Yargı Konseyi, Erbil'de iki gün önce düzenlenen konferansa katılan kişilere ilişkin aldığı kararı açıkladı.

Yüksek Yargı Konseyi, İsrail ile normalleşme çağrısı yapılan bu konferansta bulunanlar hakkında tutuklama kararı aldı.

Erbil'de cuma günü düzenlenen konferansa katılan Şeyh Visam el-Hardan gibi Arap Sünni aşiret temsilcileri, İsrail ile Irak arasında ilişkilerin kurulması ve diğer bazı Arap ülkeleri gibi normalleşmeye gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

Konferansta, Irak Kültür Bakanlığında arşiv uzmanı olarak görev yapan Sahar el-Taii'nin de yer alması dikkatleri çekmişti.

"İsrail ile normalleşme" temalı konferans, Irak'taki Sünni, Şii, Kürt ve Türkmen siyasi grupların tepkisine neden olmuştu. Şeyh Hardan'ın Enbar'daki aşireti de yapılan çıkışı kınayarak, kamuoyundan özür dilemişti. Sünni Arap aşiretlerinden de olayı kınayan ve reddeden açıklamalar yapılmıştı.

Irak merkezi hükümeti de olayı kınayarak, çağrıları reddettiğini duyurmuştu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, konferansın izinleri dahilinde olmadığını ve görüşlerini yansıtmadığını bildirmişti.

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