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Dünya

Irak yargısından Sadr'ın talebine karşılık “Meclisi feshetme yetkimiz yok” açıklaması

Irak Yüksek Yargı Konseyi, Şii lider Mukteda es-Sadr’ın "Meclisi feshedin" çağrısına karşılık böyle bir yetkileri olmadığını bildirdi.

Haydar Karaalp   | 14.08.2022
Irak yargısından Sadr'ın talebine karşılık “Meclisi feshetme yetkimiz yok” açıklaması Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani/AA

Bağdat

Yüksek Yargı Konseyi, geçen yıl düzenlenen genel seçimlerin galibi Sadr'ın, hükümet kurma krizinin ardından yargının devreye girmesi talebine yanıt verdi.

Konseyden yapılan açıklamada, “Mevcut rejimin olumsuz yanlarını Sadr gibi biz de tespit etmiş bulunuyoruz. Ancak Meclisi feshetme yetkimiz bulunmuyor.” ifadeleri kullanıldı.

Siyasi taraflara da çağrı yapılan açıklamada, yargının siyasete alet edilmemesi istendi. Açıklamada, “Her tarafa eşit mesafede duruyoruz.” ifadesine yer verildi.

Sadr yanlıları, Meclis binasını basmıştı

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Mukteda es-Sadr, İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış, ardından grubundaki milletvekillerini istifa ettirerek siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.

Sadr yanlıları, İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Sudani'yi protesto etmek amacıyla 30 Temmuz Cumartesi günü Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclisten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.

Sadr ayrıca yargıya seslenerek Meclisi feshetmesini talep etmişti. Şii lider, destekçilerinin de Meclisin feshi için yargıya kişisel başvuruda bulunmalarını istemiş, onlar da bu talebi yerine getirmişti.

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