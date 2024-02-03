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Dünya

Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenledi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, üs saldırısına karşılık olarak, Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Eşref Musa  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenledi

DEYRİZOR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, üs saldırısına karşılık olarak, Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Deyrizor çevresindeki gerilim

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.

Aidiyeti bilinmeyen hava araçlarıyla Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batı yakasında İran destekli grupların bulunduğu nokta ve konvoylarına zaman zaman hava saldırısı düzenleniyor.

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