Dolar
35.08
Euro
36.59
Altın
2,621.61
ETH/USDT
3,409.10
BTC/USDT
95,163.00
BIST 100
10,025.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’da ‘’Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’’nde konuşuyor.
logo
Dünya

Irak, üç haftalık aranın ardından Lübnan'a uçak seferlerini başlatıyor

Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, Suriye'de Esed rejiminin düşmesiyle 3 haftadır ara verilen Bağdat-Beyrut uçak seferlerinin 30 Aralık'ta başlayacağını duyurdu.

Laith Al-jnaidi, Muhammed Semiz  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Irak, üç haftalık aranın ardından Lübnan'a uçak seferlerini başlatıyor Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi

İstanbul

Irak haber ajansı INA'nın haberinde, Ulaştırma Bakanı Sadavi'nin Irak-Lübnan uçak seferlerinin başlamasına ilişkin açıklamasına yer verildi.

Sadavi'nin, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla, Irak'tan Lübnan'a gönüllü olarak gitmek isteyen Lübnanlıların ülkelerine ulaşmalarının kolaylaştırılması için 30 Aralık'ta Bağdat'tan Beyrut'a uçuşların başlaması kararı aldığı kaydedildi.

Haftada yedi sefer yapılacağı aktarılan haberde, talep yoğunluğu ve koşullara göre sefer sayısının iki katına çıkarılabileceği ifade edildi.

Irak Ulaştırma Bakanlığı, 8 Aralık'ta, Suriye hava sahasındaki mevcut güvenlik gelişmeleri göz önüne alınarak Bağdat ile Beyrut arasındaki uçuşların "geçici olarak" askıya alındığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: Türkiye'nin sahillerinde yapılan en büyük düzenleme projesi olabilecek kentsel tasarım projemizi hazırladık
MSB'den 2024'te terör örgütleriyle etkin mücadele
Meteorolojiden Muğla ve Antalya için gök gürültülü sağanak uyarısı
İzmir'de yüksek kesimlerde kar etkili oldu
Kazdağları'nda kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Benzer haberler

İsrail ordusu ateş açarak Lübnanlı balıkçıların araçlarını almasını engelledi

İsrail ordusu ateş açarak Lübnanlı balıkçıların araçlarını almasını engelledi

Irak, üç haftalık aranın ardından Lübnan'a uçak seferlerini başlatıyor

Lübnanlı uzmanlara göre, İsrail ateşkese uymamayı sürdürürse "çatışmalar kaçınılmaz"

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusuna hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusuna hava saldırısı düzenledi
Lübnan ordusu: İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'ın egemenliğine saldırmaya devam ediyor

Lübnan ordusu: İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'ın egemenliğine saldırmaya devam ediyor
İsrail basını, İsrail ordusunun Lübnan topraklarındaki işgalini uzatmak için hazırlık yaptığını yazdı

İsrail basını, İsrail ordusunun Lübnan topraklarındaki işgalini uzatmak için hazırlık yaptığını yazdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet