Euro
6.58
Dolar
5.91
BIST 100
112,876.00
Altın
1,559.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Başkanı Trump konuşuyor
logo
Dünya

Irak Türkmenlerinden ülkenin bölgesel gerilimden uzak tutulması çağrısı

Irak Türkmen Cephesi, ülkenin "ABD ve İran'ın savaştığı alan"a dönüşmesinden, en çok Türkmenlerin etkileneceğini vurguladı.

Alı Makram Ghareeb   | 08.01.2020
Irak Türkmenlerinden ülkenin bölgesel gerilimden uzak tutulması çağrısı

Kerkük
Irak Türkmen Cephesi, ülkenin bölgesel çekişme ve savaştan uzak tutulması çağrısında bulundu.

Irak Türkmen Cephesi Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki terör tehlikesi henüz ortadan kalkmamışken, ABD ve İran arasında başlayan gerginlikten en çok Irak'ın zarar göreceği belirtildi.

Ülkenin daha fazla krizi kaldıramayacak durumda olduğunun ifade edildiği açıklamada, İran’ın ABD askeri üslerine yönelik saldırısının ve ABD'nin muhtemel misillemesinin, gerilimi daha da artıracağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Irak'ın iki ülkenin savaştığı alana dönüşmesinden ise en çok Türkmenlerin etkileneceği vurgulandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İran, saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran’ın misillemesiyle Kasım Süleymani konusu kapanır mı?
Küresel ekonomideki belirsizlik ABD-İran gerginliği ile derinleşiyor
Avusturya’da yeni hükümet Müslümanların hayatını daha da zorlaştıracak
AB'nin kısır dış politikası küresel etkisini zayıflatıyor
İran krizinde dönüşü olmayan noktaya nasıl gelindi?

Benzer haberler

Irak Türkmenlerinden ülkenin bölgesel gerilimden uzak tutulması çağrısı

Irak Türkmenlerinden ülkenin bölgesel gerilimden uzak tutulması çağrısı

THY'nin Irak ve İran seferleri geçici olarak durduruldu

Irak Başbakanı Abdulmehdi: İran'ın ABD üslerine saldırı haberini önceden aldık

Uzmanlar İran'ın ABD üssü misillemesinin tansiyonu yükselteceğinden endişeli

Uzmanlar İran'ın ABD üssü misillemesinin tansiyonu yükselteceğinden endişeli
IKBY Başbakanı Barzani: Gerilimin bir parçası olmamak için elimizden geleni yapacağız

IKBY Başbakanı Barzani: Gerilimin bir parçası olmamak için elimizden geleni yapacağız
Lufthansa İran ve Irak'a uçuşları askıya aldı

Lufthansa İran ve Irak'a uçuşları askıya aldı