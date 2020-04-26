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Dünya

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi: Irak'ta PKK'ya 5 tır yardım yapıldı

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi, "Süleymaniye’den 5 tırın Kerkük’e üzerinden terör örgütü PKK için Mahmur’a gönderildiğini belirterek, tırlarda terör örgütüne silah taşındığı endişelerini dile getirdi.

Haydar Karaalp   | 26.04.2020
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi: Irak'ta PKK'ya 5 tır yardım yapıldı

Bağdat

Irak’ta terör örgütü PKK’ya içerisinde ne olduğu bilinmeyen 5 tır yardımın yapıldığı iddia edildi. 

AA muhabirine konuşan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, "Süleymaniye’den içerisinde ne olduğu bilinmeyen 5 tır Kerkük’e geldi ve buradaki kontrol noktalarında bekletilmeden ve aranmadan PKK için Mahmur’a gönderildi." dedi.

Tırların içerisinde bulunanlara ilişkin Irak makamlarından açıklama yapılmadığını ve bunun sır gibi saklandığını ifade eden Salihi, bu tırlarda terör örgütüne silah taşındığı endişelerini dile getirdi.

ITC'ye saldırı hazırlığı

Salihi, "PKK, Kerkük ve Türkmenler için sıkıntıdır ve endişe konusu. Irak istihbarat birimleri, PKK’nın Türkmen Cephesi’ne yönelik saldırı hazırlığında olduğunu bize iletti." dedi.

Terör örgütü PKK, 1990’lı yıllardan beri Mahmur’daki sığınmacıları kullanarak, saldırılar düzenliyor.

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