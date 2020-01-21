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Dünya

Irak’ta son iki günde öldürülen gösterici sayısı 10’a yükseldi

Irak’ta son iki günde öldürülen gösterici sayısının 10’a yükseldiği, yaşanan arbedelerde 159 kişinin yaralandığı bildirildi.

Haydar Karaalp   | 21.01.2020
Irak’ta son iki günde öldürülen gösterici sayısı 10’a yükseldi Fotoğraf: Murtadha Sudani/AA

Bağdat

Irak'ta göstericilerin yol kapatma eylemi devam ediyor

Irak'taki hükümet karşıtı göstericiler, aralarında başkent Bağdat'ın da bulunduğu ülkedeki 18 vilayetten 9'unda yol kapatma eylemlerini sürdürüyor. Başkentin merkezi ile iki yakasını birbirine bağlayan otoban ve köprüleri de lastik yakarak kapatan eylemciler araç geçişine izin vermiyor. ( Murtadha Sudani - Anadolu Ajansı )

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği üyesi Ali Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki günde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 10 göstericinin öldürüldüğünü söyledi. 

Beyatlı, yaşanan arbedelerde güvenlik güçlerinden 24 kişi olmak üzere 159 kişinin yaralandığını aktardı.

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin iç işlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

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