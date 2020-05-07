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Dünya

Irak’ta, Kazimi’nin 15 bakanı meclisten güvenoyu aldı

Irak’ta, Mustafa el-Kazimi’nin 22 kişilik kabinesinin sadece 15 bakanı meclisten güvenoyu aldı.

Haydar Karaalp   | 07.05.2020
Irak’ta, Kazimi’nin 15 bakanı meclisten güvenoyu aldı Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani/AA

Bağdat
Irak’ta, Mustafa el-Kazimi’nin 22 kişilik kabinesinin sadece 15 bakanı meclisten güvenoyu aldı.

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