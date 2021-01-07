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Dünya

Irak, Suriye'deki Iraklı DEAŞ mensuplarının yakınlarını ülkeye getirme planından vazgeçti

Irak Göç ve Göçmenler Bakan Yardımcısı Kerim el-Nuri, "Gelen geniş tepkiler üzerine, Iraklı DEAŞ mensuplarının yakınlarının Suriye'deki El-Hol Kampı'ndan ülkeye getirilmesi fikrinden vazgeçildi." dedi.

İdiris Okuduci   | 07.01.2021
Irak, Suriye'deki Iraklı DEAŞ mensuplarının yakınlarını ülkeye getirme planından vazgeçti

İstanbul

Irak hükümetinin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki El-Hol Kampı'nda bulunan Iraklı terör örgütü DEAŞ mensuplarının yakınlarını ülkeye getirme planından vazgeçtiği belirtildi.

Irak Göç ve Göçmenler Bakan Yardımcısı Kerim el-Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gelen geniş tepkiler üzerine, Iraklı DEAŞ mensuplarının yakınlarının Suriye'deki El-Hol Kampı'ndan ülkeye getirilmesi fikrinden vazgeçildi." ifadelerini kullandı.

Irak hükümetinin, daha önce El-Hol Kampı'nda bulunan Iraklıları ülkeye getirip öncelikle Musul'daki el Kesk Kampı'na yerleştirme planının bulunduğunu hatırlatan el-Nuri, "Ancak planın iptal olması üzerine kamp yeniden Irak Savunma Bakanlığı'na iade edildi ve şu anda bir askeri üs olarak kullanılıyor." dedi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki El-Hol Kampı'nda terör örgütü DEAŞ mensuplarının aileleri ve yakınlarının sayısının ne kadar olduğuna dair herhangi bir resmi veri bulunmuyor.

Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'te başta ülkenin 2. büyük kenti Musul olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti.

Irak ordusunun başlattığı operasyonlar sonucu DEAŞ'ın elinde tuttuğu bölgelerin büyük oranı Aralık 2017'de geri alınmıştı. Askeri operasyonlar sırasında birçok Iraklı DEAŞ mensubu da ailelerini de yanlarına alarak örgütün Suriye'de elinde tuttuğu bölgelere geçmişti.








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