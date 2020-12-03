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Dünya

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı: Tüm silahlı yapılar, Sincar'ı terk etti

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, "Tüm silahlı yapılar, Sincar'ı terk etti." açıklamasında bulundu.

Haydar Karaalp   | 03.12.2020
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı: Tüm silahlı yapılar, Sincar'ı terk etti

Bağdat

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı: "Tüm silahlı yapılar, Sincar'ı terk etti."

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