Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı: Tüm silahlı yapılar, Sincar'ı terk etti
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, "Tüm silahlı yapılar, Sincar'ı terk etti." açıklamasında bulundu.
Bağdat
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı: "Tüm silahlı yapılar, Sincar'ı terk etti."
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