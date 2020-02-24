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Dünya

Irak Meclisi, hükümete güvenoyu için 27 Şubat'ta toplanacak

Irak Meclisi, Muhammed Tevfik Allavi kabinesine güvenoyu için 27 Şubat'ta olağanüstü toplanacak.

Haydar Karaalp   | 24.02.2020
Irak Meclisi, hükümete güvenoyu için 27 Şubat'ta toplanacak

Bağdat

Irak Meclisi, Muhammed Tevfik Allavi kabinesine güvenoyu için 27 Şubat'ta olağanüstü toplanacak.

Meclis, yaptığı yazılı açıklamada, Allavi'nin oturum öncesi hükümet programı ve kabine adaylarının öz geçmişini meclise göndermesini istedi.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun ile İran'a yakın Fetih Koalisyonu ve Ammar el-Hekim liderliğindeki Ulusal Hikmet Akımı, Allavi'yi destekliyor.

Mecliste 15 milletvekili bulunan Usame en-Nuceyfi de yeni kabineye olumlu yaklaşıyor.

Meclisin en büyük iki Kürt partisi Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB), bugün Erbil'de yapacakları ortak istişare toplantısı sonrasında Allavi hükümetine karşı nihai tavırlarını açıklaması bekleniyor.

Bu iki parti dışında mecliste bulunan diğer Kürt partilerin ise kabineye "evet" diyeceği tahmin ediliyor.

"Hayır" diyecekler ve tavrı net olmayanlar

Eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin lideri olduğu Kanun Devleti Koalisyonu ise güvenoyuna sıcak bakmıyor.

Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin lideri olduğu Güçler Birliği Koalisyonu da, Allavi'ye güvenoyu vermeyeceklerini açıklamıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi'nin lideri olduğu Nasır Koalisyonunun ise yaklaşımı henüz bilinmiyor.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, sokak gösterilerinden dolayı Adil Abdulmehdi’nin istifasından 2 ay sonra hükümeti kurma görevini Allavi'ye vermişti.

Allavi, kabinesinin tamamladığını belirterek güven oylaması için meclisi pazartesi günü olağanüstü toplanmaya çağırmıştı.

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