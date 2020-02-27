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Dünya

Irak Meclisi Allavi hükümetinin güvenoyu oturumunu erteledi

Irak Meclisi, Allavi hükümeti için yapılacak güven oylamasında toplantı yeter sayısına ulaşılamaması sebebiyle oylamanın ertelendiğini duyurdu.

Haydar Karaalp   | 27.02.2020
Irak Meclisi Allavi hükümetinin güvenoyu oturumunu erteledi

Bağdat

Irak Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Muhammed Tevfik Allavi'nin sunduğu kabine listesi için güven oylaması yapılamadı.

Güven oylamasının, toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı için gerçekleştirilemediği kaydedilen açıklamada, oturumun ne zaman yapılacağı bilgisi de paylaşılmadı.

Başbakan Adil Abdulmehdi'nin 29 Kasım 2019'da hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Salih, 1 Şubat'ta bağımsız aday Muhammed Tevfik Allavi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

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