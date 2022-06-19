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Dünya

Irak, Kerkük'teki bazı petrol sahalarını geliştirerek üretim kapasitesini artırıyor

Irak'ın Kerkük kentinin batısındaki Hemrin Dağları bölgesinde yer alan sahada ham petrol üretim kapasitesinin günlük 5 bin varile çıkarılacağı bildirildi.

Ali Makram Ghareeb   | 19.06.2022
Irak, Kerkük'teki bazı petrol sahalarını geliştirerek üretim kapasitesini artırıyor Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Kerkük

Irak Kuzey Petrol Şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ tarafından tahrip edilen Hemrin petrol sahasının yeniden onarılıp geliştirildiği ve oradaki ham petrol üretim kapasitesinin günlük 5 bin varile çıkarılacağı belirtildi.

Petrol Bakanlığı'nın talimatı üzerine Kuzey petrol şirketi alanındaki tüm petrol sahalarının geliştirilmesine yönelik ciddi adımların atıldığı belirtilen açıklamada, kuyulardan petrol çıkarma test işleminin başlatıldığı ifade edildi.

Daha önce alandaki kuyulardan çıkarılan ham petrol hacmine yer verilmeyen açıklamada, yakın tarihte alandan günlük 5 bin varil ham petrolün çıkarılmasının planladığı dile getirildi.

Açıklamada, Hemrin petrol alanının dışında bölgedeki diğer petrol alanlarının da geliştirilmesine yönelik adımların atılacağı dile getirildi.

Irak Petrol Bakanlığı bünyesindeki üç petrol şirketinden (Kuzey, Orta ve Güney) biri olan Kuzey Petrol Şirketi, Kerkük'ten günlük yaklaşık 350 bin varil ham petrol ihraç ediyor.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, Hemrin petrol alanlarının da yer aldığı Kekük'ün batısından başlayıp ülkenin doğusundaki Diyala sınırına kadar uzanan Hemrin Dağları'nı da ele geçirmişti.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki varlığı ve saldırıları sürüyor.

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