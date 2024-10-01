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İran’ın İsrail’e balistik füzeler ateşlediğini duyurmasıyla sirenlerin çaldığı Kudüs'ten yayındayız
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Dünya

Irak, İran'dan İsrail'e atılan füzeler nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapattı

Irak, İran'dan İsrail'e atılan füzeler nedeniyle hava sahasını kapattı. Öte yandan Ürdün de daha önce kapattığı hava sahasını yeniden uçuşlar açtığını duyurdu.

Haydar Karaalp, Hamdi Yıldız  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Irak, İran'dan İsrail'e atılan füzeler nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapattı

Bağdat/İstanbul

Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, konuyla ilgili Irak resmi ajansı INA'ya açıklamalarda bulundu.

Sadavi, "Hava sahasını, hava seyrüseferinin ve Irak'tan geçen uçakların güvenliğini sağlamak için kapattık." dedi.

Iraklı Bakan, ayrıca ülkedeki tüm havalimanlarında uçak seferlerini geçici olarak durdurduklarını aktardı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’e füze saldırısı başlattığını duyurmuş, bazı füzelerin Irak üzerinden geçtiği ileri sürülen görüntüler sosyal medyada yayınlanmıştı.

Ürdün, hava sahasını yeniden açtı

Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, "İran'dan İsrail’e atılan füzeler nedeniyle, hava seyir güvenliğini sağlamak amacıyla geçici olarak kapatılan Ürdün hava sahası yeniden uçuşlara açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'ya göre, Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Heysem Misto, bölgede yaşanan gerginlik nedeniyle hava sahasını kapatma kararı aldıklarını söylemişti.

Hava sahasının tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldığını belirten Misto, kararın gelişmelere göre yeniden değerlendirileceğini ve gerekli bilgilendirmenin yolculara ve ilgili kurumlara yapılacağını aktarmıştı.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri de yaptığı açıklamada, İran'dan İsrail'e yüzlerce füze atıldığını belirterek halka güvenlikleri için evlerinde kalma çağrısında bulunmuştu.

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