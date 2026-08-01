Irak'ta yıllardır süren elektrik krizi ile İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla yaşanan yakıt sıkıntısı, Kerküklülerin güneş enerjisi sistemlerine ilgisini artırdı.

Irak’ın bitmeyen elektrik sorunu Kerkük’te güneş enerjisine talebi artırdı Irak'ta yıllardır süren elektrik krizi ile İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla yaşanan yakıt sıkıntısı, Kerküklülerin güneş enerjisi sistemlerine ilgisini artırdı.

ABD'nin Irak'ı işgal ettiği 2003'ten bu yana süren elektrik kesintileri, ülkede kronik bir sorun haline geldi. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından yaşanan yakıt sıkıntısı ise kesintilerin daha da artmasına yol açtı.

Yıllardır çevre kirliliğine yol açan ve yüksek maliyetleri beraberinde getiren mahalle jeneratörlerinden kurtulmak isteyen Iraklılar, güneş enerjisi sistemlerine yöneliyor.

Özellikle sıcaklıkların yükselmesiyle elektrik ihtiyacının arttığı Kerkük'te güneş enerjisine ilgi giderek büyüyor. Kent sakinleri, kurdukları sistemlerle ev, iş yeri, sanayi tesisi ve tarım alanlarının elektrik ihtiyacını güneşten karşılamaya çalışıyor.

Kerküklüler kullandıkları güneş enerjisi sayesinde hem tasarruf sağlıyor hem jeneratör kullanımının önüne geçerek hava kirliliğini önlüyor.

Güneş enerjisi sistemleri şirketi sahibi Halil Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'te güneş enerjisine ilginin giderek arttığını belirterek, evlerin yanı sıra şirket ve ticaret merkezlerinin de bu sistemleri kullanmaya başladığını söyledi.

Bu sistemlerin hem ekonomik hem çevre dostu olduğunu belirten Muhammed, "Güneş enerjisi ekonomik olmasının yanı sıra çevre ve insan sağlığı açısından da avantajlı. Bu sistemler dünyanın birçok yerinde yaz-kış, farklı hava koşullarında kullanılabiliyor." dedi.

Güneş enerjisi sistemlerine ilginin artmasıyla kurulum maliyetlerinin de giderek düştüğünü aktaran Muhammed, satışlardan memnun olduklarını dile getirdi.

Sistemlerin en önemli özelliklerinden birinin uzaktan kontrol imkanı olduğunu anlatan Muhammed, "Ev ve iş yerlerine kurulan güneş enerjisi sistemleri uzaktan hatta cep telefonu üzerinden bile takip edilebiliyor." dedi.

Muhammed, teknolojik imkanların kullanım kolaylığı sağladığını ifade etti.

Devlet kurumlarından da talep arttı

Güneş enerjisi sistemlerine ev ve iş yerlerinin yanı sıra kamu kurumlarında da ilginin arttığını söyleyen Muhammed, Kerkük'teki devlet kurumlarının büyük bölümünün bu sistemleri kullanmaya başladığını belirtti.

Yaklaşık 5 yıldır evinde güneş enerjisi sistemi kullandığını anlatan Mustafa Bulavalı ise bu sayede mahalle jeneratörlerinin gürültüsünden ve yüksek maliyetinden kurtulduğunu kaydetti.

Sistemin bakım ve temizliğinin çok kolay olduğunu belirten Bulavalı, verimliliğin düştüğü dönemlerde panellerin fırça ve saf suyla temizlenmesinin yeterli olduğunu, bakım maliyetlerinin de oldukça düşük kaldığını dile getirdi.

Bulavalı, güneş enerjisi sistemlerinin ülke genelinde yaygınlaşmasını temenni ederek, kullanımın teşvik edilmesi için hükümete destek çağrısında bulundu.

Irak'ın temiz enerjiye ihtiyacı giderek artıyor

Güneş enerjisinin çevreyi kirletmeyen, temiz ve sessiz bir enerji kaynağı olduğunu belirten Kerküklü Ahmed Önder, özellikle köylerde tarımsal faaliyetler için bu sistemlere yönelenlerin sayısının giderek arttığını kaydetti.

Bu sayede şebeke elektriğini çok az kullandıklarını belirten Önder, "Bu nedenle devlete aylık çok düşük miktarda elektrik faturası ödüyoruz. Ayrıca çiftçiler de kuyulardan su çekmek için güneş enerjisinden yararlanıyor." dedi.

Güneş enerjisine geçtikten sonra jeneratörlerin yol açtığı çevre kirliliğinden kurtulduklarını anlatan Önder, "Daha önce yakıtla çalışan jeneratörler çevreyi kirletiyordu. Güneş enerjisi ise çok daha temiz, sessiz ve çevre dostu." diye konuştu.