Irak hükümeti gösterilere karşı 'çözüm paketi'ni açıkladı

Irak Başbakanı İbadi, ülkede gösterilere neden olan işsizlik sorunun çözümü için 10 bin memur ataması yapılacağını, su ve elektrik hizmetindeki sıkıntılara karşı da acil çözüm üretileceğini açıkladı.

BAĞDAT

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülkenin güneyinde başlayan gösterilerin ardından çözüm paketi açıkladı.

Basra kentinde protestolara neden olan işsizlik konusunun çözümü kapsamında İbadi, 10 bin memur ataması yapacağını duyurdu.

İbadi, Basra ve diğer güney kentlerindeki gösterilere neden olan su ve elektrik hizmetindeki sıkıntılara karşı da acil çözüm üretilmesi yönünde talimat verdi.

Necef merkezli Şii dini merci Ali es-Sistani de Basra’da başlayan gösterileri desteklediğini açıklayarak, hükümete göstericilerin taleplerine karşı acil çözüm çağrısı yapmıştı.

Irak'ın petrol zengini kenti Basra'da, geçen pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef'e, son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.

Muhabir: Haydar Karaalp