Irak hükümeti gösterilere karşı 'çözüm paketi'ni açıkladı

BAĞDAT
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülkenin güneyinde başlayan gösterilerin ardından çözüm paketi açıkladı.
- Irak'ın güneyindeki gösteriler başkente sıçradı
- Dışişlerinden Irak'taki Türk vatandaşlarına güvenlik uyarısı
- Irak'ta halk İbadi'nin üyesi olduğu parti binasını bastı
Basra kentinde protestolara neden olan işsizlik konusunun çözümü kapsamında İbadi, 10 bin memur ataması yapacağını duyurdu.
İbadi, Basra ve diğer güney kentlerindeki gösterilere neden olan su ve elektrik hizmetindeki sıkıntılara karşı da acil çözüm üretilmesi yönünde talimat verdi.
Necef merkezli Şii dini merci Ali es-Sistani de Basra’da başlayan gösterileri desteklediğini açıklayarak, hükümete göstericilerin taleplerine karşı acil çözüm çağrısı yapmıştı.
Irak'ın petrol zengini kenti Basra'da, geçen pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef'e, son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.
Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.
Muhabir: Haydar Karaalp