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Dünya

Irak hükümeti, 18 yıl sonra getirdiği 'Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı'nı onaylayarak Meclis'e gönderdi

Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu'nun bu haftaki toplantısında gündeme gelen Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı kabine üyeleri tarafından onaylanarak Meclis'e gönderildi.

Haydar Karaalp   | 02.09.2021
Irak hükümeti, 18 yıl sonra getirdiği 'Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı'nı onaylayarak Meclis'e gönderdi Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani/AA

Bağdat

Söz konusu yasa tasarısının önümüzdeki günlerde Meclis gündemine alınarak, oylamaya sunulması bekleniyor.

ABD’nin 2003’teki işgaliyle Irak’ta zorunlu askerlik kaldırılmıştı.

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