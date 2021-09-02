Irak hükümeti, 18 yıl sonra getirdiği 'Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı'nı onaylayarak Meclis'e gönderdi
Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu'nun bu haftaki toplantısında gündeme gelen Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı kabine üyeleri tarafından onaylanarak Meclis'e gönderildi.
Bağdat
Söz konusu yasa tasarısının önümüzdeki günlerde Meclis gündemine alınarak, oylamaya sunulması bekleniyor.
ABD’nin 2003’teki işgaliyle Irak’ta zorunlu askerlik kaldırılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.