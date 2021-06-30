Euro
10.41
Dolar
8.74
BIST 100
1,371.67
Altın
1,759.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak güvenlik güçleri elektrik kesintisini protesto eden göstericilere ateş açtı: 4 yaralı

Irak güvenlik güçlerinin ülkenin güneyindeki Vasıt vilayetinde elektrik kesintilerini protesto eden göstericilere müdahalesinde 4 kişi yaralandı.

Sami Anwar Rashad Ahmed,Safiye Karabacak   | 30.06.2021
Irak güvenlik güçleri elektrik kesintisini protesto eden göstericilere ateş açtı: 4 yaralı

Bağdat

​​​​​​​Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Vasıt'ta uzun süren elektrik kesintilerini protesto etmek için yüzlerce kişi "El-Aziziye" elektrik santrali önünde toplandı. Güvenlik güçleri, silahsız göstericilere ateş açtı.

Görgü tanıkları, 3'ü ağır olmak üzere 4 göstericinin yaralandığını ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Irak Elektrik Bakanı Macid Mehdi Hantuş, geçen çarşamba elektrik kesintileri nedeniyle artan protestoların ardından istifa etmişti.

Hava sıcaklığının yaklaşık 50 dereceye ulaştığı ülkede halk, sıcakla birlikte kronikleşen elektrik kesintisi sorunuyla da boğuşuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da son 24 saatte 2 bin 314 Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Hükümlü ve tutukluların Kovid-19 aşılamaları devam ediyor
Türkiye'de 5 bin 846 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 53 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Irak güvenlik güçleri elektrik kesintisini protesto eden göstericilere ateş açtı: 4 yaralı

Irak güvenlik güçleri elektrik kesintisini protesto eden göstericilere ateş açtı: 4 yaralı

Elektrik tüketiminde yılın rekoru kırıldı

Beyaz Saray: Irak'ta Haşdi Şabi milislerine yönelik saldırının amacı gerginliği sınırlandırmak

Mısır'dan Irak'a 30 yıl sora ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret

Mısır'dan Irak'a 30 yıl sora ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret
Gökçeada enerjisini temiz kaynaklardan sağlayacak

Gökçeada enerjisini temiz kaynaklardan sağlayacak
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi