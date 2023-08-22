Dolar
27.22
Euro
29.52
Altın
1,897.04
ETH/USDT
1,630.30
BTC/USDT
25,848.00
BIST 100
7,771.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale'de çıkan orman yangını devam ediyor - VTR
logo
Dünya

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: Türkiye ile ticari ilişkilerimiz hızlı şekilde gelişmeye devam ediyor

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, "Türkiye ile ticari ilişkilerimiz hızlı şekilde ilerledi ve gittikçe gelişmeye devam ediyor." dedi.

Haydar Karaalp  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: Türkiye ile ticari ilişkilerimiz hızlı şekilde gelişmeye devam ediyor

Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Irak'ın dostluk ve kardeşlik gereği PKK’yı resmen terör örgütü olarak tanımalarını bekliyoruz
MEB, "merdiven altı" kurslara karşı öğrenci ve velilerin dikkatli olmalarını istedi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: (Çanakkale’deki yangın) Yangın Çanakkale şehir merkezini teğet geçer halde ilerliyor
Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler ya Türk adaletine teslim olacak ya da devletimizin demir yumruğuyla yüzleşecek

Benzer haberler

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: Türkiye ile ticari ilişkilerimiz hızlı şekilde gelişmeye devam ediyor

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: Türkiye ile ticari ilişkilerimiz hızlı şekilde gelişmeye devam ediyor

MEB, "merdiven altı" kurslara karşı öğrenci ve velilerin dikkatli olmalarını istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler ya Türk adaletine teslim olacak ya da devletimizin demir yumruğuyla yüzleşecek

Gurbetçilerin yurda giriş ve çıkışlarında gümrükte bekleme süreleri yarı yarıya kısaldı

Gurbetçilerin yurda giriş ve çıkışlarında gümrükte bekleme süreleri yarı yarıya kısaldı
Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetle çekim yapanlarla ilgili iddianame tamamlandı

Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetle çekim yapanlarla ilgili iddianame tamamlandı
Eskişehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı

Eskişehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet