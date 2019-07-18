Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye
Irak Cumhurbaşkanı Salih, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak Erbil’de şehit edilen Başkonsolosluk görevlisi diplomat için taziyelerini iletti.
Ankara
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak Erbil’de şehit edilen Başkonsolosluk görevlisi diplomat için taziyelerini iletti.
• Erbil'de Türk diplomatlara silahlı saldırı
• Şehit Başkonsolosluk görevlisinin naaşı Türkiye'ye getirildi
• Erbil'deki saldırıda yaralanan kişi hayatını kaybetti
• IKBY Meclisi Erbil'deki saldırının soruşturulması için komisyon kurdu
• Erbil'deki saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak Cumhurbaşkanı Salih, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de dün düzenlenen saldırıda şehit edilen Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat için taziyelerini iletti.
Erdoğan ile Salih arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel konular da ele alındı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.